28.42 / 28.56 33.75 / 33.99
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Двое украинцев умерли в больнице из-за отключения света

11:30 29 ноября 2020
больница

В Жовкве Львовской области из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, сообщили в областном главке полиции.

Правоохранителям стало известно об инциденте во время мониторинга социальных сетей.

В результате проверки полицейские установили, что 27 ноября в период с 17:50 до 19:10 не было электроснабжения в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации правоохранителей, в больнице есть два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Но они задействованы не были.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Служебная халатность». Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, неделю назад в военном ковид-госпитале возле Львова взорвался кислород. Тогда больных с коронавирусом срочно эвакуировали в другие больницы.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

505

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

Михаил Радуцкий

В «Слуге народа» раскрыли два касающихся локдауна сценария

свечи

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о застреленной бабушкиной подружке

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер