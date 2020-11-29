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Происшествия

Взрыв произошел возле офиса Нацкорпуса в Киеве

12:11 29 ноября 2020
граната

В ночь на 29 ноября в Киеве у здания одной из политических партий произошел взрыв, сообщили в столичной полиции.

Инцидент случился в Оболонском районе возле общественной приемной «Нацкорпуса» на улице Зои Гайдай. Вероятно, взорвалась граната. В результате взрыва частично поврежден забор и дверь дома.

К счастью, пострадавших нет.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к нему.

Руководитель центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин сообщил в своем Telegram-канале, что боевую гранату бросили около двух часов ночи.

«Уверен, что причина теракта — наша борьба с пророссийскими силами. По странному „совпадению“, только вчера мы провели большую акцию под посольством РФ, а сегодня наш офис пытались взорвать», — уточнил Жорин.

Напомним, недавно инцидент с гранатой произошел в Харькове

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