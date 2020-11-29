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Происшествия

После трагедии в Жовкве украинским больницам назначили проверки

16:07 29 ноября 2020
Максим Степанов

В Украине во всех больницах проверят оборудование после трагедии, которая произошла в Жовковской районной больнице во Львовской области. Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«По ужасной трагедии, которая произошла на Львовщине. Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли. Врачи боролись за их жизни с помощью мешка Амбу. Однако спасти, к сожалению, не удалось. В то же время больница, где произошло это, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», 27 ноября в Жовкве Львовской области из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность. В полиции выяснили, что умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото Максима Степанова из соцсетей

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