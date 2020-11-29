Инцидент с журналисткой NewsOne спровоцировал жесткую перепалку коллег

Пока полиция расследует нападение на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес, медиасообщество разделилось в своем отношении к инциденту. Нашлись те, кто считает агрессию в адрес представительницы телеканала заслуженной и закономерной.

«Украина — это страна не (до)битых коллаборационистов. Поэтому. Нападением на „журналистов“ „Ньюсвана“ совершенно недоволен. Потому что хорошо, но мало… Бьют редко и мало, а коллаборантов бить надо всегда, их и били во всех странах во все времена, чтобы служить врагу было страшно», — заявил замгендиректора телекомпании ATR Айдер Муждабаев.

На телеканале «Наш» осудили позицию Муждабаева и намекнули, что того ждет статья УК.

«Тоже сядет, обязательно. Оно постоянно призывает кого-то захватывать, расстреливать и бить. Но, вместо статьи УК — зарплата из наших налогов на канале с госфинансированием, который еще и принадлежит гражданину РФ», — возмущается ведущий телеканала «Наш» Максим Назаров.

Телеведущая Наталья Влащенко солидарна с коллегой с NewsOne, а журналисту Муждабаеву предлагает возвращаться в Россию: «Мы тут российскому журналисту Муджабаеву дали убежище, а он пишет, что нападением на украинскую журналистку не удовлетворен: „мало дали“. А ему в принципе не пора домой?».

Напомним, на Товкес напал неизвестный мужчина, когда журналистка записывала сюжет в день памяти жертв Голодомора. Когда журналистка говорила фразу об «общенациональном флешмобе», неизвестный вырвал у нее из рук микрофон и сломал его.

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