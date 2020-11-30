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Прикасался к интимной зоне: в Кривом Роге отчим развращал 12-летнюю девочку

3:37 30 ноября 2020
Насилие

В Днепропетровской области, где ранее музыкальный руководитель насиловал несовершеннолетнюю девочку, зафиксирована новая попытка надругаться над ребенком: в ночь на воскресенье, 29 ноября, в Долгинцевском районе Кривого Рога отчим приставал к 12-летней школьнице.

Инцидент произошёл в частном доме, где помимо них находились ещё четыре ребёнка, передает «Первый Городской».

По информации журналистов, ночью 32-летний отчим разбудил девочку и прикасался к её интимной зоне, после чего мог случиться половой контакт. Ребёнок закричал, и это остановило мужчину. Кроме них в доме находились ещё четверо детей.

По предварительной информации, мать оставила пятерых детей с мужчиной, а сама отправилась к куме с ночёвкой, чтобы помочь ей переклеить обои.

Ночью женщине позвонила её 12-летняя дочь и попросила вернуться, так как случилось нечто, о чем она не может рассказать по телефону.

Кума матери пострадавшей девочки вызвала на место инцидента полицию.

Отчим в общении с правоохранителями свою вину отрицал, его доставили в Долгинцевское отделение полиции для расследования инцидента.

Для медосмотра ребёнку вызвали скорую, которая забрала мать и девочку в больницу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о схожем случае под Николаевом, где отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу, когда ее матери не было дома.

Фото: МК

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