В Бердянске школьники облили друга спиртом и подожгли ради крутого видео в Instagram

В Бердянске школьники хотели записать крутое видео для Instagram и чуть не сожгли заживо своего товарища. Пострадавший 12-летний подросток лежит в реанимации. В полиции говорят, что к родителям юных поджигателей пришла с проверкой ювенальная служба.

«Огненное» видео трое подростков записывали в ночь на воскресенье 29 ноября. Судя по тем записям, что остались в сети, сначала школьники употребили горячительное вовнутрь, затем облили одного из юношей спиртом и подожгли. Полиции юноши признались, что не думали, что последствия будут настолько серьезными. Несмотря на то, что горящий подросток сразу же бросился в ванную, а приятелям удалось погасить пламя, пострадавший все равно получил ожоги 30% тела.

После того, как пострадавший сын вернулся домой, мать вызвала ему скорую помощь, сейчас подросток лежит в городской реанимации с ожогами второй степени. Школьник уверяет, что согласился стать живым факелом добровольно ради популярности в Instagram.

Фото pixabay.com



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