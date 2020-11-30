28.39 / 28.60 33.71 / 34.15
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Подросток угнал три машины и трижды попал в ДТП в Харьковской области

14:39 30 ноября 2020
ДТП

В Харьковской области 14-летний подросток, решивший поучиться ездить на авто, за сутки угнал три машины и столько же раз попал в ДТП, не справившись с управлением.

Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, эти происшествия случились в Краснокутском районе 29 ноября. Полицейские, выезжавшие на вызовы владельцев угнанных автомобилей, установили личность злоумышленника.

«Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал „УАЗ“, на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на „ВАЗ-2121“, подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. А на Folkswagen Transporter он также столкнулся с деревом», — сообщают в полиции.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Одессе с погоней задерживали 12-летнего школьника, который не единожды угонял авто. Мальчик не реагировал на уговоры полицейских, его удалось задержать, когда юный водитель не справился с управлением и врезался в бордюр.

Фото ГУНП в Харьковской области.

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Комаровский

«Выгнать поганой метлой!» Доктор Комаровский обрушился на баламутов и ток-шоу

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Пистолет

В Кремле застрелился охранник Путина

Зеленский

Зеленский отреагировал на полный локдаун

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер