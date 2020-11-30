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Происшествия

В жутком ДТП под Мукачево погибли пять человек: первые подробности

15:43 30 ноября 2020
На месте происшествия

В Закарпатской области после полудня произошло масштабное ДТП — на отрезке трассы Мукачево-Рогатин между селами Лалово и Пострялово Мукачевского района столкнулись грузовик Scania и легковушка ВАЗ-2115.

В полиции сообщают о четырех жертвах, однако впоследствии стало известно о смерти пятого — несовершеннолетнего пассажира легковушки. По информации областного управления ГСЧС, что его успели доставить в реанимационное отделение областной детской больницы в Мукачево, однако медики оказались бессильны.

Водителя и пассажиров уничтоженной легковушки пришлось извлекать с помощи специнструмента.

Водитель грузового авто при столкновении не пострадал.

Напомним, ранее на Ровенщине автомобиль ВАЗ совершил столкновение с огромным грузовиком VOLVO. Удар был такой силы, что ВАЗ смяло, а люди повылетали из машины на дорогу. В легковушке находились мать с тремя сыновьями. Выжить смог только один мальчик.

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