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Происшествия

Взрыв в оккупированной Горловке: стали известны потери боевиков

19:11 30 ноября 2020
ЗРК «Оса»

Стали известные новые подробности серии мощных взрывов, произошедших на Донбассе — на заводе «Электрон» в оккупированной Горловке. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Источники сообщили детали о материальных потерях т.н. „3 ОМБр“ Беркут „, в/ч 08803“. Два зенитно-ракетные комплексы „Стрела-10“, зенитно-ракетный комплекс „Оса-АКМ“, склад горюче-смазочных материалов, склад ракетно-артиллерийского вооружения», — написал Андрей Цаплиенко.

По информации журналиста, при взрывах погибли 12 военных из России, в числе которых и майор ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Енакиево произошел мощный взрыв на металлургическом заводе, после которого возник пожар. По словам местных жителей, взрыв был настолько сильный, что его услышали не только в Енакиево, но и в других городах: Горловке, Донецке и Харцызске.

Фото: Википедия

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