Закрывайте окна: в Киеве зафиксировали загрязнение воздуха

В воздухе столицы усилилась концентрация автомобильных газов, а в Дарницком и Днепровском районах зафиксировали еще и продукты горения. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

По мнению специалистов, загрязнению воздуха способствует безветренная и относительно теплая для конца осени погода.

«Специалисты советуют жителям столицы закрыть окна», — заявили в городской администрации.

Напомним, высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров в Киеве наблюдался также летом и в начале осени.

Фото 24 канал

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