Закрывайте окна: в Киеве зафиксировали загрязнение воздуха
В воздухе столицы усилилась концентрация автомобильных газов, а в Дарницком и Днепровском районах зафиксировали еще и продукты горения. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
По мнению специалистов, загрязнению воздуха способствует безветренная и относительно теплая для конца осени погода.
«Специалисты советуют жителям столицы закрыть окна», — заявили в городской администрации.
Напомним, высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров в Киеве наблюдался также летом и в начале осени.
Фото 24 канал25
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter