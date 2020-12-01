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Происшествия

Девушка обвинила фотографа Ктиторчука в изнасиловании

9:54 1 декабря 2020
Фотограф в суде

После того, как в полиции изобличили 56-летнего фотографа Александра Ктиторчука, развращавшего несовершеннолетних девочек, собственной историей отношений с ним решила поделиться основатель сообщества «Ты ценный» Светлана Коваль.

В своем Facebook она рассказала, как 17-летней пришла в студию фотографа, мечтая о профессиональном портфолио, и наблюдала, как он уговаривал другую девочку сфотографироваться без бюстгалтера.

Когда очередь дошла до Светы, фотограф озвучил ту же просьбу (говорил, что якобы так девочка навсегда оставит воспоминание, каким было ее тело в молодости). Она не смогла противиться напору, и с ужасом ощущала как мужчина касался ее под предлогом, что это необходимо для удачного фото.

В один из дней мужчина едва не изнасиловал модель, остановившись буквально в последний момент.

Уже через годы она поняла, что все-таки стала жертвой насилия, поскольку сексуальное насилие может быть и без прикосновений — когда тебя раздевают и смотрят на твои интимные зоны.

Она призналась, что не делилась случившемся с ней ни с кем, открывшись только сестре, в позднее — мужу и психологу.

Что же касается Ктиторчука, то после разрыва с ним девушке все же пришлось с ним столкнуться снова. Тогда он отвел ее в сторону и уговаривал молчать о случившемся, мол, это ведь она на все согласилась, и что она уже не ребенок.

«Сегодня я проливаю свет на случившееся более чем 16 лет назад, не для того, чтобы кого-то осудить или обвинить. Я делюсь своей историей, потому что, к сожалению, слышу слишком много подобных. И слышу подобные переживания, сомнения, чувства и молчания. Молчание, которое никому не помогает. Время не лечит. Пока не вынесем на свет, те фрагменты воспоминаний так и будут съедать изнутри или вырываться в таких последствиях, о которых мы и не будем гадать, откуда они», — написала женщина в Facebook.

Тем времени в полиции Киевской области сообщили, что правоохранители располагают свидетельскими показаниями не менее 6 пострадавших в этом резонансном деле, констатировав, что количество пострадавших растет.

«Подозреваемый использовал арендованные квартиры, а также микроавтобус Mercedes Vito, который принадлежит его сожительнице, и который он соответствующим образом переоборудовал для совершения развратных действий», — рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

И хоть сперва Ктиторчуку вменяли совращении несовершеннолетних, новых доказательств и показаний потерпевших хватило, чтобы огласить скандальному фотографу подозрение в изнасиловании малолетних. Таким образом, ему может грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

На данный момент он находится в СИЗО без права освобождения под залог.

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