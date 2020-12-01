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Происшествия

Унитаз водрузили на постамент маршалу Жукову в Одессе

14:03 1 декабря 2020
Постамент

В Одессе установили замотанный в мусорные пакеты унитаз на постамент, который остался от памятника маршалу Георгию Жукову. Об этом блогер Иван Бошку сообщил на своей странице в Facebook.

Унитаз поставили на постамент от памятника маршалу Жукову, находящийся в сквере на проспекте Небесной сотни. В августе 2017 года одесские активисты похитили бюст советского полководца, подвесили его над Деволановским спуском, а затем разбили.

Пост с фотографиями «инсталляции» на постаменте вызвал бурные обсуждения в комментариях. Нашлись даже пользователи, которые решили, что это сделал лично блогер Иван Бошку. Некоторые считают, что теперь памятник «лучше оригинала».

Ранее сообщалось, что в Одессе возник скандал с демонтажом мемориальной доски-барельефа маршалу Жукову на улице Новосельского.

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