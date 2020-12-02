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Происшествия

Судья Высшего антикоррупционного суда попал в ДТП

11:24 2 декабря 2020
ДТП

В Киеве водитель «Рено Логан» сбил парня на скутере — в СМИ сообщили, что за рулем одного из автомобилей, попавших в ДТП, находился судья Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что ДТП произошло в Киеве на бульваре Шевченко 30 ноября.

Камеры наблюдения зафиксировали, что водитель двухколесного транспортного средства ехал сначала по полосе для общественного транспорта, перестроился во вторую, а потом и в третью полосу для поворота, где его и догнал «Логан». Вскоре в остановившийся автомобиль врезался «Ауди 8».

«За рулем „Ауди“ был Виктор Ногачевский - судья Высшего антикоррупционного суда. В результате происшествия водитель мотороллера получил телесные повреждения в виде перелома правой руки и был доставлен в больницу. Оформлением данного происшествия занимаются следователи ГБР», — цитирует издание источник в правоохранительных органах.

Ранее в Закарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе и несовершеннолетний — он умер в больнице.

Фото с Pixabay.

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