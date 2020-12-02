28.38 / 28.58 33.91 / 34.40
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Задавило холодильником: харьковского вора настигла нелепая смерть

14:23 2 декабря 2020
Полиция

Во вторник, 1 декабря, в Харькове на террасе неработающего кафе обнаружили тело мужчины, придавленное холодильником. Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».

Тело неизвестного мужчины нашли у входа в одно из неработающих кафе на улице Героев Труда. Полиция устанавливает личность погибшего и расследует обстоятельства его смерти. Правоохранители рассматривает версию, что мужчина хотел украсть холодильник, но обстоятельства привели к трагическому финалу. Уголовное производство открыто с пометкой «несчастный случай».

В комментариях пользователи пишут о нелепости такой смерти, но отмечают, что у погибшего, скорее всего, был соучастник, который сбежал.

Ранее сообщалось, что в Москве устроили вечеринку, на которой люди в защитных костюмах погружалисьв бассейн с сухим льдом. При этом трое гостей скончались от удушья.

580

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Геннадий Кернес

Кернес получил особую привилегию в горсовете

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер