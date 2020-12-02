В Киеве пьяная женщина напала на полицейских, которые пришли ее спасать

В Киеве полицейские, прибывшие разнимать семейную драку, пострадали от женщины, которую собирались спасать. Как сообщает полиция, случилось это в доме на улице Генерала Наумова в Святошинском районе столицы.

Полицию вызвали соседи, пожаловавшись на пьяный дебош. Приехавшие полицейские действительно услышали, что в квартире кричит женщина. На стук правоохранителей никто не отреагировал, дверь пришлось взламывать. Когда копы оказались в квартире, на них накинулась та самая «несчастная» дама. Ее приятель попытался вмешаться и избил полицейского. Когда мужчину задерживали, женщина попыталась его отбить у полиции, а потому в отделение повезли сразу двоих нарушителей. Остальные четверо собутыльников остались в квартире.

Полиция сообщила, что задержанной женщине 37 лет, мужчине 31 год. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. В суде обвинители будут просить ареста для дебоширов. За нападение на полицейских паре грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ», npu.gov.ua

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter