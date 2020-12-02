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Происшествия

Хакер из-под Одессы выкрал и продал базу более 2 миллионов пользователей соцсетей

21:55 2 декабря 2020
хакер

Житель города Татарбунары Одесской области, входя в интернет под вымышленными именами (никами), завладевал конфиденциальными данными и информацией с ограниченным доступом, которые принадлежали гражданам США, Евросоюза, Украины и других стран.

Как установлено в ходе расследования, проходившего под контролем Офиса генпрокурора, 3 июня 2020 года злоумышленник, используя приложение Telegram, продал информацию (логины и пароли) 300 тысяч пользователей, а также аналогичные данные 1 млн пользователей сети интернет из США.

Позднее, 29 июля, он сбыл информацию об учетных записях социальной сети Fecebook еще 1 млн пользователей, а также продал учетные записи скомпрометированных электронных ящиков (15 тысяч единиц) граждан Евросоюза и США.

Татарбунарский районный суд вынес приговор. С учетом сотрудничества обвиняемого со следствием, а также полного признания им своей вины, суд не стал отправлять его за решетку. Вердикт — два года лишения свободы с годичным испытательным сроком.

Ранее в США предъявили обвинения шести хакерам ГРУ России, атаковавшим Украину вирусом NotPetya. Тем временем Украина объявила, что заплатит хакерам миллион гривен за выявление уязвимых точек в приложении «Дія».

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Фото: pixabay.com/

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