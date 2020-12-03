Непосильная ноша: в Харькове мужчину раздавило холодильником

В Харькове, где в конце ноября случилось страшное ДТП, зафиксирован новый инцидент со смертельным исходом: погиб местный житель, который предположительно пытался украсть холодильник.

О подробностях трагического события в первый день декабря рассказывает Харків Times со ссылкой на местную полицию.

«На террасе возле одного из неработающих кафе по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины под холодильником», — цитирует издание информацию правоохранителей.

На место происшествие выезжала следственно-оперативная группа.

По факту гибели неизвестного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство) с пометкой «несчастный случай».

«Вероятно, погибший хотел осуществить кражу холодильника», — сказано в сообщении.

«Судя по всему, крайне неудачно открыл холодильник», «Номинант на премию Дарвина», «Настигла мгновенная карма», — пишут харьковчане в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом вопиющем случае воровства: слуга королевы Елизаветы украл из Букингемского дворца ценности на 135 тысяч долларов.

Фото: Труха

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter