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Происшествия

Непосильная ноша: в Харькове мужчину раздавило холодильником

1:57 3 декабря 2020
Холодильник

В Харькове, где в конце ноября случилось страшное ДТП, зафиксирован новый инцидент со смертельным исходом: погиб местный житель, который предположительно пытался украсть холодильник.

О подробностях трагического события в первый день декабря рассказывает Харків Times со ссылкой на местную полицию.

«На террасе возле одного из неработающих кафе по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины под холодильником», — цитирует издание информацию правоохранителей.

На место происшествие выезжала следственно-оперативная группа.

По факту гибели неизвестного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство) с пометкой «несчастный случай».

«Вероятно, погибший хотел осуществить кражу холодильника», — сказано в сообщении.

«Судя по всему, крайне неудачно открыл холодильник», «Номинант на премию Дарвина», «Настигла мгновенная карма», — пишут харьковчане в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом вопиющем случае воровства: слуга королевы Елизаветы украл из Букингемского дворца ценности на 135 тысяч долларов.

Фото: Труха

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