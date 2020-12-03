«До эвакуации машина была в идеальном состоянии, а теперь не факт, что она вообще подлежит восстановлению»

Разбиты бампер, радиатор и фары, помято крыло и весь правый бок машины, повреждены колеса — в таком состоянии Татьяна обнаружила свой автомобиль после того, как его забрал эвакуатор. Теперь «Ниссан», на котором, по словам женщины, до этого происшествия не было ни царапинки, нуждается в дорогостоящем ремонте. ЧП случилось в конце октября в Дарницком районе Киева. Татьяна припарковалась возле жилого дома в месте, где не было запрещающих знаков. А через час узнала, что ее машину эвакуировали и водитель эвакуатора ее разбил! Квитанцию об уплате штрафа за неправильную парковку Татьяна до сих пор так и не получила, а все ее попытки добиться компенсации за разбитое авто не увенчались успехом. Компания, которой принадлежит эвакуатор, оказалась засекречена — нет ни ее фактического адреса, ни данных о руководстве. Более того, киевские власти заявляют, что… тоже ничего не знают об этой конторе. А водитель эвакуатора, разбивший Татьянину машину, уже не раз попадал в аварии.

«У нас страховка на полтора миллиона, так что не переживайте»

Нарушила ли правила парковки, Татьяна до сих пор точно не знает. Прошло уже больше месяца, а протокола об административном нарушении она не получила.

— Около двух часов дня я припарковалась возле жилого дома на Осокорках, — рассказала «ФАКТАМ» Татьяна. — Запрещающих парковку знаков там не было, и мой автомобиль не мешал ни пешеходам, ни другим машинам. Возможно, до пешеходного перехода было чуть меньше десяти метров, но это не точно. Примерно через час папе, которому принадлежит автомобиль, перезвонили сотрудники полиции: «Эвакуатор забрал вашу машину за неправильную парковку и… разбил ее». Я тут же вызвала такси и поехала на место, где случилась эта авария. Увидела, что наш «Ниссан», разбитый, лежит на дороге на боку. Оказалось, он на повороте слетел с эвакуатора и врезался в столб. Это еще повезло, что он не упал на какой-то другой автомобиль и никто другой не пострадал. До эвакуации машина была в идеальном состоянии, на ней не было ни царапинки. А теперь не факт, что она вообще подлежит восстановлению.

На месте аварии были два полицейских и водитель эвакуатора, который и разбил мою машину. Во время этого ДТП пострадал, кстати, еще один автомобиль — ехавший впереди. Эвакуатор в него врезался. Приехал человек, назвавшийся юристом компании «Экспресс-Т», которой принадлежит тот самый эвакуатор. Он пообещал, что в кратчайшие сроки все мне возместит. «У нас страховка на полтора миллиона, так что не переживайте, — заверил он. — Все будет нормально». Но, как потом оказалось, на этом обещании все и закончилось. Теперь я уже понимаю, что никто на самом деле не собирался ничего возмещать.

А машину в таком состоянии еще и хотели везти на штрафплощадку! Нам с боем удалось ее забрать. С тех пор разбитый «Ниссан» так и стоит у нас в гараже. Прошло уже больше месяца, а никаких обещанных компенсаций мы не получили. Когда на второй день после произошедшего я перезвонила в компанию «Экспресс-Т» и спросила номер их страхового полиса (юрист же красиво рассказывал об их полуторамиллионной страховке), там ответили, что это конфиденциальная информация. Юрист компании с тех пор всего два раза ответил на мои звонки и равнодушным голосом сказал: «Я вас услышал». Сейчас я уже вообще не уверена, что у них есть такая опция, как страхование грузов. И это далеко не единственный вопрос к этой компании. Например, за месяц нам так и не удалось выяснить, на каком основании они в принципе занимаются эвакуацией автомобилей в Киеве. Есть ли у них соответствующий договор с киевскими властями? В КГГА недавно заявили, что конкретно с этой компанией договора нет. Что у компаний, с которыми КГГА заключила договоры, не хватает своих эвакуаторов и они пользуются чужими.

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Не получив никаких вразумительных ответов от компании, которой принадлежит злополучный эвакуатор, Татьяна обратилась за помощью к адвокату. И с его помощью узнала новые интересные подробности.

— Например, то, что водитель эвакуатора имел судимость и уже не раз попадал в ДТП, — говорит Татьяна. — Только за последний месяц он дважды попадал в аварии, причем на этом же эвакуаторе! Эта информация есть в реестрах в открытом доступе. Но выходит, что компанию, в которой он работает, это не смущает. Они просто занимаются беспределом. Человек, который раньше у них работал, рассказывал, что, когда во время карантина в центре не было машин, их руководство требовало от сотрудников выполнять план — и те ездили по спальным районам и эвакуировали припаркованные под домами машины.

После того как я написала о произошедшем в «Фейсбуке», узнала, как много жалоб на компанию «Экспресс-Т». Узнать, на основании каких договоров эта контора работает, никому из пострадавших не удалось. Но их машин в Киеве очень много. Люди рассказывают, что эвакуаторы подъезжают, подхватывают автомобиль и, не соблюдая правил дорожного движения, мчатся на большой скорости в крайнем левом ряду. Эвакуированный автомобиль при этом порой даже не закрепляют! И не утруждают себя оформлением документов. Люди жалуются, что им, как и мне, не могут выдать протокол об эвакуации, так как этот факт не документируется. И если ваше авто при эвакуации повредили (или вообще разбили, как мое), крайних найти практически невозможно.

Так что же это за фирма — «Экспресс-Т»? Есть ли у нее соответствующий договор с киевскими властями? Узнать эту информацию на самой фирме не представляется возможным. «ФАКТЫ» направили туда запрос, но на момент выхода номера в печать ответ не получили. Представители компании явно не горят желанием общаться с журналистами. По указанному на сайте компании телефону отвечает человек, который представляется маркетологом. Мужчина говорит, что сам никаких комментариев дать не может, а кто его руководители и где находится офис, он… не знает.

«Татьяна до сих пор не получила никаких материалов о своем правонарушении»

Найти офис этой компании (которая, судя по информации на их сайте, имеет автопарк из тысячи автомобилей и существует на рынке уже 18 лет) тщетно пытались наши коллеги с телеканала «1+1». Но ни по адресу, указанному на сайте компании, ни по адресу юридической регистрации никакого офиса нет. Зарегистрировано предприятие в обычной квартире в спальном районе Киева. Там двери не открывают, а соседи утверждают, что офиса в их доме нет.

Самое интересное, что в КГГА от этой компании тоже открещиваются. Говорят, что напрямую договоров с этой фирмой не заключали и, возможно, она работает как субподрядчик, а этого закон не запрещает.

— Никаких договорных отношений департамент и инспекция с «Экспресс-Т» не имеют, — заявила в комментарии ТСН пресс-секретарь Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская. — По факту один эвакуатор может обслуживать несколько компаний. Мы не можем это запретить, да и эвакуаторов не так много.

Проводившие свое расследование журналисты телеканала ICTV выяснили то, что не смогли внятно объяснить столичные власти: договор у компании «Экспресс-Т» все же есть. Но не с КГГА, а с компанией «Эвакуатор Сервис», у которой, в свою очередь, заключен договор с киевскими властями. То есть «Экспресс-Т» действительно субподрядчик. При этом в КГГА подчеркивают, что ответственности за действия этой конторы не несут — дескать, инспекторы управления по парковке только фиксируют правонарушение (неправильно припаркованное авто) и вызывают эвакуатор. А с того момента, как автомобиль погрузили на эвакуатор, инспекция за него, дескать, уже не отвечает.

«Брать на себя какую-либо ответственность и говорить о том, есть ли у этой компании страховка, мы не можем», — сказала в комментарии ICTV заместитель начальника управления (инспекции) по парковке Алина Ярош.

Теперь «Ниссан», на котором, по словам Татьяны, до этого происшествия не было ни царапинки, нуждается в дорогостоящем ремонте

— Не исключено, что мы будем подавать иск не только к компании «Экспресс-Т», но и к Департаменту транспортной инфраструктуры, в который входит инспекция по парковке, — сообщил «ФАКТАМ» адвокат Татьяны Олег Крамар. — Ведь автомобиль Татьяны эвакуировали по их заказу. И эвакуировали его, на мой взгляд, незаконно. Автомобиль не мешал проезду и движению пешеходов, поэтому оснований для его эвакуации не было. В подобных случаях водителя можно привлечь к административной ответственности, если есть за что, выписав ему штраф. Но не эвакуировать автомобиль. И Татьяна действительно до сих пор не получила никаких материалов о своем правонарушении. Мы уже отправили запрос в Департамент транспортной инфраструктуры, в котором попросили предоставить нам все материалы и сообщить, каковы были причины и основания для эвакуации. В запросе мы также задали вопросы о том, на основании каких договоров работает компания «Экспресс-Т». Ответ пока не получили. Нет ответа и на мой адвокатский запрос в компанию «Экспресс-Т». Мы однозначно будем подавать иск к этой конторе. Но для начала попытаемся хотя бы выяснить, на основании каких договоров они работают. Кстати, эвакуатор, который забирал машину Татьяны и на котором написано «Экспресс-Т», на самом деле принадлежит совсем другому юридическому лицу. Это нонсенс, что невозможно даже найти офис такой, казалось бы, крупной компании и установить, кто ею руководит.

«Речь идет об огромных деньгах»

С засекреченной компанией «Экспресс-Т» также недавно имела несчастье столкнуться и киевская журналистка Настя Мельниченко. Эвакуатор этой компании протаранил автомобиль Насти. Сначала, как и в случае с Татьяной, Насте пообещали возместить ущерб. По словам журналистки, ей это пообещал замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры. Но позже чиновники заявили, что предпринимать ничего не будут, так как у КГГА нет прямого договора с компанией «Экспресс-Т».

«Мне было заявлено, что так как компания-виновник не имеет договорных отношений с КГГА, КГГА не может быть стороной конфликта. И все, инспекция по парковке умыла руки, несмотря на то, что по всем признакам это их эвакуатор. Более того, на официальной странице инспекции есть фото эвакуаторов с той же маркировкой и теми же телефонами, что и на эвакуаторе, который протаранил мое авто. Оцените красоту игры! — написала в „Фейсбуке“ Настя Мельниченко. — Покопавшись в документах, я выяснила, что названия компании в страховом полисе и в схеме ДТП — разные. В схеме ДТП фигурирует ООО „Экспресс-Т“, а в страховом полисе ООО „Океаника лоджистик“. По данным ресурса Vkursi Pro, „Океаника лоджистик“ не участвовала ни в каких тендерах. Зато компания „Экспресс-Т“ неоднократно побеждала в тендерах по перевозке транспортных средств в Киевской области — эта информация от Prozorro. А позже страховая компания сообщила мне, что их клиент не согласен с тем, что он — виновник ДТП, и еще будет оспаривать это в суде. То есть вместо того, чтобы компенсировать мне ущерб, компания-эвакуатор вообще решила выйти сухой из воды».

— На мой взгляд, такая ситуация на рынке услуг по эвакуации автомобилей создана исключительно с целью отмывания средств, — прокомментировал «ФАКТАМ» ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. — Если бы эти компании работали законно, показывали бы свои доходы и платили налоги, не было бы подобных схем с сокрытием собственников, уклонением от исполнения обязательств в случае повреждения транспортных средств и так далее. И если бы в подобных схемах не были заинтересованы киевские власти, такие вещи, разумеется, пресекались бы. Судя по ответам на запросы, которые я делал за последние четыре-пять месяцев, только за этот период в Киеве были оказаны услуги по эвакуации авто на сумму около 24 миллионов гривен. Речь идет об огромных деньгах.

А учитывая то, что в Киеве отсутствуют места для парковки автомобилей и этот вопрос никто не решает, действия киевских властей можно расценивать как соучастие в теневых схемах, о которых мы говорим. И ведь автомобили в Киеве часто эвакуируют незаконно. Для эвакуации должны быть основания, машина должна действительно мешать проезду или движению пешеходов. Часто нет ни того, ни другого, но автомобиль при этом эвакуируют. А «освобождение» эвакуированного автомобиля потом обходится человеку примерно в 1500—2000 гривен. Для кого-то это прибыльный бизнес.

Весной такой случай произошел и со мной. Я оплатил парковку и пошел в суд. Но заседание затянулось, и я опоздал. Когда вышел из суда, мой автомобиль уже был неправомерно эвакуирован. Он никому не мешал, тогда еще действовал строгий карантин, и на улицах вообще не было машин. Я подал иск в суд, и сейчас по этому поводу идет судебное разбирательство. Считаю, что в подобных случаях нужно судиться и добиваться справедливости. Расчет ведь как раз на то, что человек, чье авто незаконно эвакуировали (или повредили) махнет рукой и не станет судиться. В большинстве случаев, к сожалению, так и происходит.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Харькове полицейские вошли в сговор с водителем машины-эвакуатора и похищали дорогие авто.

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