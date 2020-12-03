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Происшествия

Кровавая разборка в Днепре: стрелок, ранивший охранника кафе, оказался полицейским

16:33 3 декабря 2020
Кровавая разборка в Днепре: стрелок, ранивший охранника кафе, оказался полицейским

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве сообщили о подозрении инспектору Управления патрульной полиции Днепропетровской области. По предварительной информации, он был одним из участников конфликта в развлекательном заведении Днепра ночью 28 ноября.

Правоохранитель вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии большого количества людей, нанесли потерпевшему удары руками и ногами, после чего еще и осуществили в него несколько выстрелов, сообщает пресс-служба ГБР.

Пострадавший работник заведения получил тяжелые телесные повреждения и до сих пор находится в медучреждении с многочисленными травмами.

30 ноября полицейскому было сообщено о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины), а Октябрьский районный суд Полтавы избрал полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, ранее во Львове сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из отделов Управления СБУ в Закарпатской области, который оказал сопротивление сотруднику патрульной полиции — набросился на женщину и душил ее.

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