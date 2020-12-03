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Происшествия

Под Хмельницким пьяный спасатель насмерть сбил пешехода

17:25 3 декабря 2020
Под Хмельницким пьяный спасатель насмерть сбил пешехода

В Хмельницкой области начальник пожарно-спасательного поста ГСЧС на своем автомобиле Fiat 2 декабря совершил смертельный наезд на 54-летнего пешехода, который шел на обочине неосвещенного участка дороги.

Авто виновника ДТП

Пострадавший скончался на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Позднее экспертиза показала, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения (драгер показал 2,18 промиле). В настоящее время он задержан и дает признательные показания.

«Следствие продолжается по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины („Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти пострадавшего“)», — сообщили в ГБР.

Напомним, в октябре полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Броварах под Киевом.

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