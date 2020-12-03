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На "известную блогершу", терроризировавшую сотрудницу полиции, завели дело

18:32 3 декабря 2020
На «известную блогершу», терроризировавшую сотрудницу полиции, завели дело

Полиция Киевской области сообщила о подозрении женщине, которая в течение двух месяцев преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции. Пользуясь своей публичностью в социальных сетях, она пыталась «запугать» работника полиции, чтобы та приняла «положительное» решение в уголовном производстве в отношении ее мужа.

Та во время досудебного расследования собрала достаточно доказательств и под процессуальным руководством прокуратуры сообщила о подозрении 32-летнему жителю Киево-Святошинского района по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Об этом узнала жена подозреваемого, и начала оказывать психологическое давление на сотрудницу полиции, отправляя на ее личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью, нецензурной лексики.

Как сообщили в полиции, на данный момент 31-летней женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 343 («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

Напомним, в октябре известная блогерша Алена Лоран едва не стала жертвой преступной группировки. Полиция провела спецоперацию, имитировав похищение малолетней дочери женщины.

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