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В Запорожье мать пыталась сдать своего 12-летнего сына в "аренду" для занятия попрошайничеством

20:51 3 декабря 2020
В Запорожье мать пыталась сдать своего 12-летнего сына в «аренду» для занятия попрошайничеством

В Запорожье правоохранители провели спецоперацию, в результате которой задокументировали факт передачи местной жительницей своего малолетнего сына за деньги «покупателю». Мальчик должен был попрошайничать, выпрашивая деньги на улицах города.

Расследование преступления началось в конце ноября 2020 года, когда Управлению по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с подразделениями ювенальной превенции стало известно о намерениях жительницы Запорожья передать своего малолетнего сына для занятия попрошайничеством посторонним лицам. По признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 149 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Украины было открыто уголовное производство.

В ходе расследования оперативники выяснили, что женщина встретилась с неустановленным лицом и озвучила ему цену «аренды» 12-летнего сына — 600 — 700 гривен в день.

3 декабря 2020 года правоохранители задокументировали факт получения «мамой» денег в размере 600 гривен за передачу малолетнего ребенка «покупателю».

Задержание женщины

Сейчас 53-летняя женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщение ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Украины. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на 8−15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в 2019 году в Хмельницком вынесли суровый приговор горе-матери, сдававшей своих детей в «аренду» попрошайкам — женщина проведет в колонии 8 лет.

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