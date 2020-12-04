Крымский мошенник облапошил Юрия Лозу

Российского певца Юрия Лозу, отправившегося отдыхать в оккупированный Крым, обманул мошенник, взявший предоплату за несуществующее жилье.

Об этом Лоза пишет на своей страничке в соцсетях и сетует на то, что правоохранители отказались возбудить дело «в связи с отсутствием преступления»: «В телевизионных сериалах наша полиция решает головоломные задачи, нагоняя ужас на всяких проходимцев. Однако вчера я убедился в том, что не такая уж она и важная».

Певец рассказал, что перед поездкой в Крым они нашли на сайте объявление о сдаче квартиры, созвонились с владельцем, отправили задаток и приехали на полуостров. Однако по приезду выяснилось, что такой квартиры не существует.

«Мы быстро нашли другую квартиру, а на этого хмыря подали заявление в полицию, сопроводив его всеми соответствующим данными. Там была переписка, номера телефонов, квитанции об оплате, сканы объявления с сайта и так далее. Как выяснилось, с подобным заявлением мы пришли далеко не первые», — пишет Лоза.

Однако правоохранители сообщили ему, что до сих пор не получили сведений о карточке мошенника, на которую были отправлены деньги и что «учитывая изложенное… установить достаточные данные, указывающие на противоправное деяние… не представилось возможным». А суд отказал «в возбуждении уголовного дела… в отношении гражданина такого-то в связи с отсутствием состава преступления».

«То есть, извини, брат, мы хотели прищучить этого мошенника, но „Яндекс.Деньги“ нас послал куда подальше, а без этих сведений мы ничего сделать не в состоянии. Так что этот мерзопакостный гад может в дальнейшем смело обманывать доверчивых съемщиков и посмеиваться над нашим правосудием. Такие дела», — печалится Лоза.

Ранее Юрий Лоза стал мишенью для ехидного Сергея Шнурова, который в стихотворной форме высмеял певца. Причиной стало возмущение Лозы Путиным, который до сих пор не присвоил ему звание заслуженного артиста.

Фото Юрия Лозы из соцсетей.

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