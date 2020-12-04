28.25 / 28.45 34.20 / 34.40
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Крымский мошенник облапошил Юрия Лозу

7:48 4 декабря 2020
Юрий Лоза

Российского певца Юрия Лозу, отправившегося отдыхать в оккупированный Крым, обманул мошенник, взявший предоплату за несуществующее жилье.

Об этом Лоза пишет на своей страничке в соцсетях и сетует на то, что правоохранители отказались возбудить дело «в связи с отсутствием преступления»: «В телевизионных сериалах наша полиция решает головоломные задачи, нагоняя ужас на всяких проходимцев. Однако вчера я убедился в том, что не такая уж она и важная».

Певец рассказал, что перед поездкой в Крым они нашли на сайте объявление о сдаче квартиры, созвонились с владельцем, отправили задаток и приехали на полуостров. Однако по приезду выяснилось, что такой квартиры не существует.

«Мы быстро нашли другую квартиру, а на этого хмыря подали заявление в полицию, сопроводив его всеми соответствующим данными. Там была переписка, номера телефонов, квитанции об оплате, сканы объявления с сайта и так далее. Как выяснилось, с подобным заявлением мы пришли далеко не первые», — пишет Лоза.

Однако правоохранители сообщили ему, что до сих пор не получили сведений о карточке мошенника, на которую были отправлены деньги и что «учитывая изложенное… установить достаточные данные, указывающие на противоправное деяние… не представилось возможным». А суд отказал «в возбуждении уголовного дела… в отношении гражданина такого-то в связи с отсутствием состава преступления».

«То есть, извини, брат, мы хотели прищучить этого мошенника, но „Яндекс.Деньги“ нас послал куда подальше, а без этих сведений мы ничего сделать не в состоянии. Так что этот мерзопакостный гад может в дальнейшем смело обманывать доверчивых съемщиков и посмеиваться над нашим правосудием. Такие дела», — печалится Лоза.

Ранее Юрий Лоза стал мишенью для ехидного Сергея Шнурова, который в стихотворной форме высмеял певца. Причиной стало возмущение Лозы Путиным, который до сих пор не присвоил ему звание заслуженного артиста.

Фото Юрия Лозы из соцсетей.

297

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юрий Лоза

Крымский мошенник облапошил Юрия Лозу

могилевская

"Что вы с собой делаете?": поклонникам не понравился новый образ Натальи Могилевской

история заболевшей коронавирусом

«Психика не справлялась с последствиями ковида: пытаясь восстановить обоняние, я надышалась ацетоном до умопомрачения»

Муцениеце Агата

«Так выглядит рай»: брошенная Прилучным Муцениеце загорает в бикини с детьми на пляже

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер