Стычки протестующих с полицией произошли под Радой

В центре Киева продолжаются массовые акции протеста и уже зафиксированы первые стычки митингующих с правоохрателями.

Как сообщает «Киев сейчас», полиции пришлось защищать от частных предпринимателей прохожего, которого протестующие приняли за народного депутата Украины.

Напомним, что физические лица — предприниматели уже который день митингуют в правительственном квартале, требуя не отсрочки введения кассовых аппаратов для определенных категорий ФЛП, а их отмены. Также среди требований — не введение в стране жестких карантинных мер.

По информации столичной полиции, некоторые из участников акций ведут себя агрессивно и «не реагируют на законные требования правоохранителей»: «Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому, периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и кратковременные толкания. Сейчас на двух активных митингующих полицейскими на месте составлены административные материалы за нарушение ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях».

Тем временем Патрульная полиция Киева предупредила водителей, что протестующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях — от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую.

Напомним, что недавно «слуга народа» Алексей Леонов признал, что за три недели действия «карантина выходного дня» ограничительные меры «добили малый и средний бизнес».

Фото Национальной полиции Украины.

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