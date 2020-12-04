Смертельная перестрелка произошла на границе Украины и России

РосСМИ сообщают о смертельной перестрелке на границе Украины и России, в результате которой был убит один человек.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую спецслужбу, инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской (граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины) и Воронежской (граничит с Луганской областью) областям управления.

Отмечается, что трое неизвестных попытались пересечь границу и попасть в Россию с территории Украины. При попытке задержания неизвестные «оказали вооруженное сопротивление». В результате перестрелки один из них был убит, а остальные отказались от попытки перейти границу и скрылись.

Ранее на киргизской-таджикской границе между жителями Киргизии и Таджикистана произошел конфликт — ранения получили трое киргизских пограничников. Киргизская сторона заявила, что пограничники Таджикистана применили РПГ и автоматы Калашникова. Конфликт, по одной из версий, возник из-за спора о пользовании 50 сотками земли на неописанном участке госграницы.

Фото с Pixabay.

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