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Происшествия

Появилась первая реакция Украины на перестрелку на границе с РФ

12:08 4 декабря 2020
Пограничники

В Украине отреагировали на сообщение российских массмедиа о смертельной перестрелке на украинско-российской границе.

Так, в комментарии «Украинской правде» спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что в данный момент информация уточняется. По его словам, пока что украинская сторона не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о перестрелке.

Напомним, что российские массмедиа сообщили о перестрелке с троими неизвестными, которые попытались пробраться в Россию, а когда их заметили российские пограничники, то открыли огонь. Согласно сообщениям, чрезвычайное происшествие произошло на «участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям» — эти регионы граничат с украинскими Луганской, Харьковской и Сумской областями.

Ранее сообщалось о ЧП в Закарпатской области, где местные жители попытались «отбить» задержанных пограничниками табачных контрабандистов. Мужчины попытались нелегально переправить в Евросоюз крупную партию сигарет. Румынские пограничники, заметив контрабандистов, применили оружие и вынудили их вернуться на территорию Украины, где они вскоре и были задержаны.

Иллюстративное фото со странички Госпогранслужбы Украины в соцсетях.

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