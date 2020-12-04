28.23 / 28.44 34.06 / 34.51
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Женщина бросилась под электричку под Киевом: жуткие кадры

12:56 4 декабря 2020
Железнодорожные пути

В сеть попали кадры чрезвычайного происшествия под Киевом — в Боярке молодая женщина бросилась под электричку.

По информации «Киев сегодня», машинист электрички успел применить экстренное торможение, однако все же задел женщину. Тем не менее, она осталась жива.

Как кадрах видно, как женщина бежит к переезду через железнодорожные пути, к которому подъезжает состав. В последний момент она чуть замедляется, и электричка лишь задевает ее.

Пострадавшая падает возле переезда, к ней на помощь бросается водитель автомобиля, который стоял перед шлагбаумом и ждал, пока пройдет электричка.

О причине, толкнувшей женщину на такой шаг, пока что ничего не известно.

Ранее в Полтаве на железной дороге погиб 22-летний парень. Он залез на товарный вагон, где «зацепера» ударило током. Молодой человек погиб на глазах у друга.

Иллюстративное фото с Pixabay.

426

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

У Алины Гросу психическое расстройство: в чем причина

Железнодорожные пути

Женщина бросилась под электричку под Киевом: жуткие кадры

Российские пограничники

Украина узнала от России время перестрелки на границе

Пограничники

Появилась первая реакция Украины на перестрелку на границе с РФ

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер