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Происшествия

Легковушка сбила семью с ребенком на пешеходном переходе в Днепре: момент попал на видео

15:51 4 декабря 2020
Легковушка сбила семью с ребенком на пешеходном переходе в Днепре: момент попал на видео

В центре Днепра произошло ужасное ДТП на пешеходном переходе — автомобиль Daewoo сбил семью с ребенком. Инцидент произошел на перекрестке возле книжного рынка на перекрестке улицы Мономаха и улицы Глинки.

По данным местных СМИ, больше других пострадал мужчина — он был на костылях и шел ближе остальных к машине.

Пострадавшие не видели приближающийся к ним автомобиль и держались за руки. Женщина и ребенок отделались испугом.

Появилось видео с места инцидента.

Напомним, в Одессе водитель на BMW X5 сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком в коляске.

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