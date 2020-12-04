Легковушка сбила семью с ребенком на пешеходном переходе в Днепре: момент попал на видео
В центре Днепра произошло ужасное ДТП на пешеходном переходе — автомобиль Daewoo сбил семью с ребенком. Инцидент произошел на перекрестке возле книжного рынка на перекрестке улицы Мономаха и улицы Глинки.
По данным местных СМИ, больше других пострадал мужчина — он был на костылях и шел ближе остальных к машине.
Пострадавшие не видели приближающийся к ним автомобиль и держались за руки. Женщина и ребенок отделались испугом.
Появилось видео с места инцидента.
Напомним, в Одессе водитель на BMW X5 сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком в коляске.327
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