Фигуранта дела об убийстве Окуевой оставили под стражей вопреки опасениям МВД

Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой уроженца Дагестана Игоря Редькина. Он должен будет оставаться в СИЗО до 15 января.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко констатировал, что защита подозреваемого на рассмотрение своей же жалобы в суд не явилась. Поэтому процедуру перенесли на среду, 9 декабря.

Напомним, ранее в МВД получили информацию о том, что подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать с адвокатами оказания медицинской помощи с вывозом «на лечение».

В полиции считают, что располагают прямым доказательством причастности Редькина к заказному преступлению — его профили ДНК выявлены на орудии убийства (чешском армейском автомате Česká zbrojovka калибра 7"62*39 мм). Именно из него 30 октября 2017 года расстреляли джип Амины Окуевой и ее супруга Османа Пашаева.

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