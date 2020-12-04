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Происшествия

Суд вынес приговор виновнику нашумевшего ДТП под Киевом, унесшего жизни четырех человек

17:21 4 декабря 2020
руки

Водителя автомобиля Mercedes Антона Ж., спровоцировавшего смертельное ДТП в Козине, приговорили к десяти годам тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Решение вынес Голосеевский районный суд Киева, сообщили в столичной полиции.

Напомним, авария случилась летом этого года на Столичном шоссе. Водитель Mercedes, не справившись с управлением, совершил столкновения с другим авто, которое двигалось в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате аварии погибла почти вся семья- родители и двое детей. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть трех пассажиров на месте ДТП. Четвертый пострадавший, 14-летний мальчик, от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Выжил только один мальчик.

Следователи установили, что 39-летний водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Как выяснилось во время следствия, Антон Ж. ранее уже был судим за ДТП со смертельным исходом, а также семь раз привлекался к админответственности за вождение в пьяном виде.

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