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Происшествия

Назревает скандал: Украина по запросу России выдала Молдове бойца чеченского добробата

19:47 4 декабря 2020
мужчина в наручниках

Бойца чеченского добровольческого батальона им. Шейха Мансура гражданина Ингушетии Руслана Акиева экстрадировали в Молдову по запросу России, передает «Интерфакс-Украина».

Решение об экстрадиции по упрощенной процедуре приняли в Офисе генпрокурора и СБУ. МВД обратилось к пограничной службе с просьбой обеспечить перемещение Акиева через украинско-молдавскую границу в пункте пропуска «Старокозаче — Тудор» в Одесской области. В документе содержится ссылка на запрос Интерпола.

Сообщается, что Акиеву не предоставили предусмотренную законодательством Украины возможность обжаловать решение об экстрадиции.

Мужчину задержали 2 декабря без объявления подозрения. Когда правозащитники хотели пообщаться с задержанным, им сообщили, что он уже передан молдавской стороне.

Народные депутаты Украины обратились в МИД, СБУ и Офис генпрокурора с требованием должным образом отреагировать на экстрадицию бойца, отметив что выдача по требованию РФ подрывает обороноспособность Украины.

Напомним, в 2015 году Акиев бежал из-под ареста в Молдове и перешел границу с Украиной, поскольку ему стало известно о готовящейся экстрадиции в Россию. Он присоединился к добровольческому батальону имени Шейха Мансура, который воевал на стороне Украины против пророссийских сепаратистов Донбасса.

В России спецслужбы инкриминируют Акиеву участие в незаконных вооруженных формированиях и нападение на пассажирский автобус.

Как сообщали «ФАКТЫ», осенью этого года из Украины экстрадировали в США американца Крейга Ланга, принимавшего участие в боевых действиях на Донбассе. Сначала гражданин США воевал в рядах «Правого сектора», затем заключил контракт с ВСУ, который впоследствии был расторгнут.

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