В Чернобыльской зоне из-за расставленных неизвестными ловушек погибли лошади Пржевальского

В зоне отчуждения ЧАЭС в установленных ловушках погибли две лошади Пржевальского. Об этом Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщает в своем Facebook.

Неизвестные установили возле села Корогод ловушки-петли на крупных копытных. Они были изготовлены из металлического троса. В результате в ловушку сначала попал жеребенок в возрасте до одного года, а затем и взрослое животное.

На место происшествия выехали ученые, которые установили обстоятельства гибели лошадей Пржевальского. Животные пытались освободиться из ловушек, но неудачно — они погибли. Их трупы объели волки и вороны.

Ученые передали собранные материалы правоохранителям, которые займутся розыском преступников.

Ранее сообщалось, что после завершения борьбы с пожарами Чернобыльскую зону снова открыли для посещений.

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

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