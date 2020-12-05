28.23 / 28.44 34.07 / 34.51
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жестоко били и требовали денег: "оборотень в погонах" из СБУ сколотил преступную банду вымогателей

4:55 5 декабря 2020
Вымогатели

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве, сообщившие ранее о подозрении инспектору Управления патрульной полиции Днепропетровской области, разоблачили еще одного «оборотня в погонах», дискредитировавшего своими действия Службу безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Так, следователями было выяснено, что действующий сотрудник СБУ организовал преступную группировку, которая занималась вымогательством с применением насилия.

Так, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая «закладка», 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая мужчине физической расправой и уголовной ответственностью, бандиты требовали 100 тысяч грн. Из-за того, что указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где был подписан фиктивный договор займа на указанную сумму.

По данным следствия, по отработанной схеме члены группировки второй раз устроили засаду. У очередной жертвы требовали 3000 долларов. В этот раз потерпевший решил выполнить незаконные требования и заплатил 57 тыс. грн.

«Работник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — информируют в ГБР.

Добавим, что по данным Службы безопасности Украины, вымогательством денег занимался оперуполномоченный одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ГБР сообщили о расследовании сотрудниками бюро факта наезда пьяным чиновником ГСЧС на 54-летнего пешехода, который шел на обочине неосвещенного участка дороги.

Фото: Антикор

40

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
После встречи с педофилом

Насиловал даже собственных племянниц: хирург-педофил обесчестил сотни девочек и мальчиков

Горбань Маша

Звезда “Кухни” Мария Горбань ошарашила фанатов фото в купальнике без нижней части

На месте преступления

Посадить не получилось: женщина перерезала горло девочке, но сумела избежать наказания

Ефремов с женой Софьей Кругликовой

Ефремову не позавидуешь: близкие актера не хотят его освобождения

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер