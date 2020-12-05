Более миллиона заработал в Лукьяновском СИЗО аферист, несколько раз бежавший из-под стражи

Несколько отсидок в Молдове и Украине, побеги из тюрьмы и суда, многие миллионы, которые правоохранителям так и не удалось обнаружить — результат деятельности 34-летнего Александра Б. — миллионера, мошенника, брачного афериста. Даже стены Лукьяновского СИЗО в Киеве не стали помехой для его махинаций — опять находящийся под следствием «полковник» и «сотрудник Администрации президента» сумел наладить «бизнес» и заработать очередной миллион не выходя из камеры.

С помощью мобильного телефона арестованный два с половиной года назад мошенник регистрировался на сайтах знакомств. Не указывая, естественно, что сидит в СИЗО. Представляясь то акционером иностранных банков, то сотрудником Офиса президента, Александр онлайн и по телефону «соблазнял» состоятельных женщин, а те готовы были выйти замуж, даже не увидев жениха вживую. Аферисту все время удавалось убедить женщин в серьезной и солидной причине своего отсутствия, сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Киева. Таким же образом мужчина знакомился и с родней «невест». Жертвам он предлагал начать совместный бизнес, и те переводили ему деньги, а также передавали золотые украшения (обручальные кольца).

Сотрудники киберполиции и Лукьяновского изолятора смогли прервать «бизнес» Александра Б. Как улики в камере были изъяты телефон и сим-карта с очень красивым мобильным номером со множеством одинаковых цифр. Впрочем, в интернет с изъятого телефона выходить нельзя, поэтому следствию предстоит установить, как именно Б. заходил на сайты знакомств и в соцсети, кто помогал ему получать золото и деньги. В настоящее время установлено пять потерпевших, которым нанесен ущерб в 1,3 миллиона гривен. Не исключено, что это далеко не все установленные жертвы.

Напомним, в Молдове Александр Б. получил десять лет за мошенничество в особо крупных размерах. Но в сентябре 2012 года 26-летний заключенный сбежал из тюрьмы и, переправившись в Одесскую область под именем майора милиции Александра Попова, стал предлагать доверчивым одесситам по дешевке авто бизнес-класса. Получив авансы за несуществующие автомобили, мужчина удрал на Волынь, где «присвоил» себе звание подполковника и продолжил мошенническую схему. В дальнейшем аферист дорос до «полковника» и «сотрудника Администрации президента» и расширил «бизнес» (предлагал различные товары в промышленных масштабах ниже себестоимости, а также занялся брачными аферами). Одна из несостоявшихся жен даже родила Александру ребёнка. Гастролировал гражданин и в других областях — в частности, занимался брачными аферами на курортах Херсонской области.

Мошенник заработал миллионы долларов, но был арестован и в 2014 году осужден к 8 годам лишения свободы. Он обещал вернуть все деньги потерпевшим, но этого не произошло. Где мужчина спрятал добытое, правоохранители так и не выяснили. А по истечении половины срока в 2017 году Александр вышел на волю и продолжил «бизнес» в Украине, несмотря на то, что должен был быть высланным в Молдову. Как рассказал «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах, для экстрадиции гражданина Молдовы та сторона должна была направить запрос в Украину, но за семь лет после того, как наше МВД сообщило молдавским коллегам о задержании беглеца, те ничего не сделали.

В 2018 мужчину опять арестовали за ряд афер в Киеве, но Александр снова бежал с помощью конвоировавшего его в суд полицейского: тот решил пообедать с арестованным в ресторане, а потом поехать в баню к проституткам. И пока полицейский был с «девочкой», Б. уехал на ранее снятую квартиру. Вскоре оба были задержаны. Полицейского вскоре осудили к пяти годам лишения свободы, а Александр Б. ожидает приговора в Лукьяновском СИЗО. Ранее аферисту инкриминировалось семь эпизодов мошенничества в особо крупных размерах, теперь к ним добавится еще не менее пяти.

Фото www.npu.gov.ua

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