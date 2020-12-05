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Происшествия

Спасаясь от пожара, киевлянин "под кайфом" выпрыгнул с пятого этажа и остался жив

19:50 5 декабря 2020
пожар

В Киеве в Соломенском районе днем 5 декабря горел жилой дом. Спасателям удалось своевременно эвакуировать жильцов, но совсем без пострадавших не обошлось. Кроме пенсионерок, надышавшихся дымом, спасать пришлось еще и молодого человека в невменяемом состоянии. Увидев огонь, 32-летний мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа.

Очевидцы рассказывают, что источник возгорания находился на первом этаже «хрущевки». 62-летний хозяин жилья успел выбежать из дома до того, как пожар охватил квартиру. Пять жителей верхних этажей были эвакуированы через балкон по автолестнице, еще 25 человек спасатели вывели через общий коридор. В процессе эвакуации дымом надышались пожилые киевлянки 70 и 80 лет, но госпитализация им не понадобилась.

По сути единственный пострадавший, доставивший хлопот медикам, был 32-летний житель квартиры на пятом этаже. Мужчина выпрыгнул из окна и сломал ногу при приземлении. Медики полагают, что киевлянин был под воздействием наркотиков.


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