Самолет упал под Киевом
На Киевщине вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области 6 декабря упал легкомоторный самолет. Погибших нет, но пассажир и пилот получили травмы, сообщает пресс-служба Управления Национальной полиции в Киевской области.
Согласно оперативной информации, инцидент произошел в 14:00.
Причины падения самолета не известны — их на месте выясняли группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и спасатели.
Пострадавшие в настоящее время доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в начале ноября во время падения легкомоторного самолета недалеко от подмосковных Люберец погиб известный российский телеведущий Александр Колтовой.488
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