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Драка и стрельба мужчины по подростку-скейтеру в Николаеве попала на видео

21:08 6 декабря 2020
Драка и стрельба мужчины по подростку-скейтеру в Николаеве попала на видео

В Николаеве недовольный поведением подростков местный житель открыл по ним стрельбу из травматического пистолета. На видео, обнародованном местным интернет-ресурсом, четко видно, что мужчина сидел на скейт-площадке, мешая скейтерам.

Они попросили его пересесть на другое место, но тот отказался.

Один из парней едва не задел мужчину, выполняя маневр, тот ударил его ногой и получил «сдачу».

Недовольный этим достал пистолет и стал стрелять по парням. Одна из пуль угодила подростку в левый бок. Его пришлось госпитализировать.

В полиции Николаевской области уже заявили, что об инциденте знают, но пострадавший подросток якобы от претензий отказался.

Напомним, ранее в Днепре полиции пришлось разбираться с подростком, решившим пострелять из открытого окна квартиры.

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