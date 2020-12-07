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Дело об убийстве музыканта Деревянко: появился третий фигурант

11:24 7 декабря 2020
Убийство музыканта Деревянко

В деле об убийстве «дяди Саши» — известного столичного музыканта и аранжировщика Александра Деревянко, тело которого недавно обнаружили в гараже под Киевом — появился третий фигурант.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, им оказался 31-летний житель Киева, который помогал двоим злоумышленникам, убившим музыканта, прятать тело Александра Деревянка.

Также мужчина украл из квартиры убитого дорогостоящие музыкальные инструменты. Во время обыска столичные полицейские обнаружили в его квартире одежду одного из фигурантов дела со следами, похожими на кровь.

В полиции сообщают, что столичного жителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и что в ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

Напомним, что двоих подозреваемых в убийстве прельстила недвижимость и ценности Александра Деревянко. Один из них, кстати, брал у него уроки музыки. Во время одного из визитов мужчины задушили музыканта, а его тело вывезли за город, чтобы забетонировать в гараже.

Фото сайта Национальной полиции Украины.

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