Перестрелка на границе: СМИ стала известна личность убитого россиянами украинца

При перестрелке, произошедшей на территории России в ночь на 4 декабря, погиб гражданин Украины Евгений Владимирович Голубев. Об этом «Радіо Свобода» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника СМИ, Е.В. Голубеву было 27 лет, он проживал в Сумской области и фигурировал в нескольких уголовных дел, связанных с хулиганством и разбоем. Голубев часто посещал пограничную с Украиной Белгородскую область, где у него было много друзей. Там он организовывал на озерах вечеринки «для своих».

При этом источник информации отметил, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и до сих пор не предъявили никаких доказательств его агрессии при задержании. По его словам, контрабандисты обычно не носят с собой оружие, так как предпочитают договариваться с пограничниками. Поэтому сценарий «героической» операции на границе больше похож на попытку сотрудников ФСБ уйти от ответственности за убийство гражданского лица.

Вскоре появилась и информация Следственного комитета РФ — россияне «неожиданно» утверждают, что у погибшего обнаружили автомат, магазин с патронами, рацию и прибор ночного видения.

Напоминаем, в районе, где произошла перестрелка, не зафиксированы факты нарушения украинской границы.

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter