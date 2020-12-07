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Обидчики лидера одесского «Автомайдана» Устименко отделались условными сроками

17:51 7 декабря 2020
Суд

Приморский районный суд Одессы изменил классификацию нападения на активиста одесского «Автомайдана» Виталия Устименко с покушения на убийство в хулиганство — в результате обвиняемых выпустили из-под стражи. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Ветеранов АТО Станислава Руденко и Юрия Гаврилюка, обвиняемых в нападении, признали виновными в хулиганстве, а Руденко также в хранении оружия. Их приговорили к четырем годам заключения с испытательным сроком в два года. Изменение квалификации преступления связано с тем, что сторона обвинения не доказала заказное покушение на убийство активиста.

После оглашения приговора Руденко и Гаврилюка освободили из-под стражи в зале суда.

«Суд признал Гаврилюка и Руденко виновными в совершении нападения из хулиганских побуждений и назначил им условный срок наказания. У меня всё», — написал Устименко в своем Facebook.

Сообщается, что он будет обжаловать приговор суда. Адвокаты обвиняемых также собираются обжаловать приговор.

Напоминаем, установлено, что на Устименко напали двое бывших бойцов «Азова». Они нанесли Устименко ножевое ранение в бедро.

Фото: скриншот видео Суспільного

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