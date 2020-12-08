Сеть возмутил условный срок для родителей, заморивших голодом двухлетнего ребенка в Краматорске

В Краматорске вынесли приговор родителям, заморившим голодом двухлетнего сына. Когда дело передавалось в суд, все надеялись, что горе-семью приговорят к пяти годам лишения свободы. В итоге приговор оказался исключительно мягким: пять лет, но условно, с испытательным сроком два года. Как сообщает Краматорск 24, в сети разгорелись нешуточные страсти по поводу условного наказания за тяжкое преступление.

В ходе судебного заседания выяснились шокирующие подробности дела. Когда мальчику было чуть больше двух лет, он попал в больницу, и там врачи констатировали, что ребенок длительное время оставался голодным. Мальчик весил сильно меньше нормы. Кроме того, у ребенка наблюдалась задержка развития и способности говорить, что также было следствием недоедания. Когда состояние малыша стабилизировалось, его выписали из больницы. Врачи назначили курс препаратов, а о неблагополучной семье сообщили в службу по делам детей.

Спустя месяц мальчик умер. На суде было отмечено, что несмотря на требования врачей и социальных работников, горе-родители так и не стали качественно кормить ребенка. Когда состояние сына ухудшилось, семья не обратилась к врачам, и логичным следствием стал летальный исход.

Досудебное расследование дела длилось более полутора лет. Судебная экспертиза пришла к выводу, что смерть ребенка можно было бы предотвратить, если бы мальчик нормально питался и получал назначенное лечение.

Несмотря на то, что суд признал вину отца и матери, приговор был мягким. Судьи решили, что раз обвиняемые чистосердечно раскаялись, а также могли предъявить положительные характеристики, то им достаточно будет условного наказания.

В соцсетях возмущены решением судьи:

Также краматорчане обратили внимание, что в этой истории мерзко выглядят не только родители, но и социальные службы:

Фото pixabay.com

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