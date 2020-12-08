Главе Фонда госимущества пытались дать взятку в 100 тысяч долларов: в САП рассказали подробности

Во вторник, 8 декабря, правоохранители пресекли попытку подкупа главы Фонда госимущества Украины. Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в своем Facebook.

Разоблачен бывший чиновник АО «Николаевоблэнерго», предложивший главе ФГИ 100 тысяч долларов США. Взятка предназначалась за назначение на должность председателя правления акционерного общества. При этом половину сумму предлагалось выплатить сразу, а вторую часть — после назначения председателем правления. Кроме того, экс-чиновник предлагал затем ежемесячно выплачивать по 200 тысяч долларов как часть «теневой» прибыли.

Злоумышленник задержан правоохранителями.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали человека, пытавшегося за 800 тысяч долларов США подкупить руководителя Фонда госимущества Украины за «нужные» назначения руководителей двух государственных предприятий.

Фото: pixаbay.com и САП

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