В драке возле станции метро в центре Киева зарезали мужчину: первые подробности

В центре Киева возле входа на станцию «Майдан Незалежности» зарезали человека. Как рассказывают очевидцы, в подземном переходе между двумя мужчинами возникла драка, у одного из них оказался нож. Об этом сообщает «Магнолія-ТВ».

Ранение оказалось смертельным, пострадавший успел дойти до выхода из метро и скончался. Вызванным в метро врачам скорой помощи «осталось только зафиксировать смерть.

Фото с места происшествия приводит Киев Оперативный.

По подозрению в убийстве разыскивают мужчину в темной куртке и черных брюках, а также в оранжево-черной шапке. Подозреваемого предположительно зовут Виктор, он среднего телосложения и ростом около 165 см.

Полиция ищет убийцу, на месте работает следственная группа.

Фото tv.company.magnoliatv/Facebook

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