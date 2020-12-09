Бетонная плита упала на мужчину в центре Днепра

В городе Днепре мужчину насмерть придавило упавшей бетонной плитой. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, случилось это на улице Паторжинского в районе дома № 29. Мужчина с неизвестной целью полез в заброшенный гаражный комплекс, подлежащий демонтажу. Там и случился обвал.

Бригада спасателей прибыла на место вскоре после вызова, но выручать уже было некого. Мужчина скончался. Тело извлекли с помощью специального гидравлического инструмента.

Свидетели полагают, что мужчина искал среди развалин металлолом и мог зацепить шаткие конструкции. Место ЧП ограждено. Спасатели на всякий случай проверят, не было ли у мужчины сообщников и не нуждаются ли они в помощи.

Фото Днепр Оперативный/Facebook

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