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Происшествия

Нардепа избили в Киеве

13:06 9 декабря 2020
Удар

В среду, 9 декабря, в Киеве избили депутата Верховной Рады. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Инцидент, в результате которого пострадал нардеп, произошел в Голосеевском районе столицы,. Правоохранители объявили план «Перехват» — разыскивается автомобиль «Фольксваген Транспортер».

По информации издания OBOZREVATEL, пострадал нардеп Александр Юрченко.

«Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen», — сообщил источник.

Напомним, ранее в столице избили депутата Верховной Рады Антона Полякова — он входил во фракцию «Слуга народа», но после исключения из нее вошел в депутатскую группу «За майбутнє». Нардепу нанесли телесные повреждения.

Ранее на курорте Железный Порт во время отдыха в кафе один из посетителей ударил в лицо народного депутата Андрея Одарченко из парламентской фракции «Слуга народа» — причиной стал возникший конфликт.

Фото: pixabay.com

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