Микитась заказал похищение своего юриста из-за долга в 800 тысяч долларов, — СМИ

Национальная полиция Украины расследует дело о похищении юриста, которое мог заказать бывший нардеп Максим Микитась, проходящий также по делу о завладении имуществом ГУ Нацгвардии. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Похищение юриста компании, принадлежащей Микитасю, произошло в среду, 8 декабря, в Киеве. В Нацполиции считают, что причина похищения — вымогательство 800 тысяч долларов. Эту сумму Микитась якобы дал юристу для получения желаемого вердикта в одном из судов, но тот дело «не решил». Потерпевший уже дал показания против Микитася и заявил, что злоумышленники все время находились на связи с бывшим нардепом.

«Я подъехал к супермаркету „Новус“, припарковался, и, как только открыл дверь, в машину запрыгнула компания людей. Затащили на заднее сидение, и мы поехали. Привезли меня в какой-то гараж. Набрали Микитася. В этом же телефоне была переписка с Микитасем, паспортные данные Микитася, которые с 13:05 до 14:05 он сбрасывал на этот номер телефона, чтобы внести данные в расписку. Он заставил меня написать расписку на 750 тысяч долларов — долг, который я якобы признал. Я написал. Расписка сейчас в материалах дела», — сообщил пострадавший.

По его словам, от него также требовали, чтобы жена привезла выкуп. Но на улице Сивашской силовики задержали авто с похищенным. Также задержаны четверо злоумышленников, среди них двое иностранцев.

«Я спрашивал у Микитася, зачем он так поступает и не боится ли понести ответственность за такие действия. Микитась отвечал, что теперь он под защитой НАБУ, поэтому ему все по барабану», — заявил пострадавший.

По мнению правоохранителей, эти факты могут заставить Национальное антикоррупционное бюро пересмотреть сделку Микитася со следствием, в результате которой его выпустили из СИЗО.

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter