В Черкассах грузовик таранил "скорую" с пациенткой в критическом состоянии
В Черкассах водитель «ГАЗели» не пропустил автомобиль «скорой помощи», которая доставляла «критическую» пациентку в Третью городскую больницу. В результате столкновения фельдшер скорой получила черепно-мозговую травму и рваную рану головы, сообщает в соцсети Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел 9 декабря на перекрестке улиц Благовестной и Можайского.
В момент столкновения фельдшер в салоне скорой проводила инфузионную терапию пациентке.
На перекрестке три автомобиля остановились, чтобы пропустить скорую, а четвертый этого не сделал.
Пациентка, находившаяся в салоне спецавтомобиля, не пострадала. Ее передали реанимационной бригаде.
Напомним, ранее на равнодушие водителей пожаловались ровенские медики, спешившие на место страшного ДТП, где погибла 35-летняя учительница Мария Ясковец и ее 7-летний сын Герман.
Фото Facebook Областного центра экстренной медицинской помощи
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