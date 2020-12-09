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Происшествия

В смертельном ДТП на Луганщине пострадали депутаты Черкасского облсовета и чиновник ОГА

18:04 9 декабря 2020
На месте происшествия

На Луганщине в ДТП попали депутаты Черкасского областного совета и чиновник Черкасской областной администрации, которые везли помощь воинским частям ООС. Инцидент произошел 5 декабря 2020 года, сообщил Укринформу депутат Черкасского областного совета Роман Сущенко.

Волонтеры успели посетить несколько частей и ехали еще в одну. На трассе Северодонецк — Новоайдар возле села Смоляниново в микроавтобус депутатов врезалась легковушка, которая шла навстречу.

При столкновении погиб сержант батальона полиции «Луганск-1» Дмитрий Бондарь, управлявший автомобилем сопровождения, а волонтеры получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Все обстоятельства ДТП устанавливает следствие.

Напомним, в конце ноября на Буковине прицеп грузовика снес микроавтобус с полицейскими. Тогда погиб офицер полиции, а его коллегу госпитализировали в тяжелом состоянии.

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