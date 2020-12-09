В сеть попало видео поджога в Киеве авто известного украинского спортсмена

В сети появилось видео поджога автомобиля депутата Киевского городского совета («Слуга народа»), известного украинского дзюдоиста Георгия Зантарая, который произошел в ночь на 9 декабря на территории его дома в Святошинском районе столицы по улице Маршала Бирюзова.

В кадр попали двое злоумышленников, которые обливают легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль Mercedes-Benz.

Пожар был потушен за 15 минут, тем не менее огонь сильно повредил транспортное средство.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве мужчина, решив отомстить медикам, поджег машину на стоянке, подумав, что она принадлежит врачу.

Фото скрин видео dtp.kiev.ua/

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