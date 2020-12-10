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Руководитель аграрной академии попался на взятке в Киеве

10:50 10 декабря 2020
Полицейский

В Киеве правоохранители сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения — получения взятки должностным лицом.

Как сообщают в Национальной полиции, руководитель академии получил элитный внедорожник «за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков».

Отмечается, что санкция инкриминируемой ему предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также правоохранители готовятся сообщить о подозрении и другим фигурантам, причастных к этому правонарушению.

Ранее полицейские задержали злоумышленника, предложившего главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Также чиновнику обещали выплачивать по 200 тысяч долларов ежемесячно как часть «теневой» прибыли.

Фото со странички Нацполиции Украины в соцсетях.

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